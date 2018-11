Πρόσφερε... ανθρωπιά και μαγείρεψε για τους άστεγους στα γενέθλιά του ο Σμόλινγκ (pic)

Ο Άγγλος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται τις τελευταίες ώρες και σε συζητήσεις για υπογραφή νέου συμβολαίου, βρέθηκε στον οργανισμό Barnabus του Μάντσεστερ που φιλοξενεί άστεγους.

Εκεί μαγείρεψε, χάρισε χαμόγελα και υποσχέθηκε πως μέχρι και τη 13η Δεκεμβρίου θα συνεισφέρει με χρηματικές δωρεές ώστε να κάνει λίγο πιο εύκολες τις φετινές γιορτές για τους ανθρώπους εκείνους που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν έχουν σταθεί τυχεροί ούτε στο θέμα της στέγης...

In celebration of my 29th birthday today I am raising £29k for Barnabus to guarantee a fun-filled Xmas period for those less fortunate. #29for29 pic.twitter.com/FkrdpnXn85

