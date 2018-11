Λουκάκου για τις κόντρες Μουρίνιο – παικτών: «Είναι μεγάλα παιδιά, ας το λύσουν»! (vid)

0% Γκανιότα* & Συναρπαστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Ο Βέλγος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προφανώς έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του τις περιπτώσεις που προέκυψαν κατά καιρούς με τους Πογκμπά, Μαρσιάλ και Βαλένσια και τους τριγμούς στη σχέση αυτών με τον Ζοσέ Μουρίνιο, αν και δεν θέλησε να επεκταθεί ή να φανεί ότι αναφέρεται σε κάποιο πρόβλημα, ήταν λιτός και ξεκάθαρος.

«Θεωρώ ότι ο κόουτς έχει πολύ καλή σχέση με όλους τους ποδοσφαιριστές. Βασικά δεν παρακολουθώ την σχέση του με τους άλλους, αλλά ακόμα κι αν με κάποιους υπήρξαν προβλήματα, είναι μεγάλα παιδιά για να το διαχειριστούν και να το λύσουν μεταξύ τους» ανέφερε ο «Ρομ» χρησιμοποιώντας τις λέξεις «you're a grown-a** man», με στόχο να δείξει ότι όλα τα υπόλοιπα πέρα από την κουβέντα ξεκαθαρίσματος, είναι για παιδιά...

'You're a grown-ass man. Deal with it.'

