Ο Φαν Ντάικ... τραγουδάει το Frozen και παραδέχεται ότι αντέγραφε στα μαθηματικά (vid)

Ο πρωταγωνιστής της πρόκρισης των «οράνιε» στα τελικά του Nations League, υποβλήθηκε σε τεστ με ανιχνευτή αλήθειας, ωστόσο, μάλλον κάτι δεν... λειτουργούσε σωστά στο μηχάνημα.

Τα παιδιά τον έφεραν σε δύσκολη θέση, αφού έπρεπε να τραγουδήσει το soundtrack της δημοφιλούς παιδικής ταινίας Frozen, να παραδεχθεί αν έχει αντιγράψει ποτέ σε μάθημα στο σχολείο, αν έχει πει ψέματα στον προπονητή του αλλά και αν είναι χειρότερο να βρει μπελά από τον κόουτς ή... τη γυναίκα του!

Δείτε το αστείο βίντεο:

This is brilliant! Daddy Virgil van Dijk doing the lie detector test.

These academy kids are ruthless! pic.twitter.com/fr8J1Umvvp

— (@ChrisvLFC) November 20, 2018