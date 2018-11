Ο Αζάρ αλλάζει πανηγυρισμό γιατί του κάνει κακό στα γόνατα (vid)

Cash Out* - πάρε τον απόλυτο έλεγχο των στοιχημάτων σου! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Αζάρ αποκάλυψε ότι θα αλλάξει τον τρόπο που πανηγυρίζει. Μέχρι τώρα ο Βέλγος άσος της Τσέλσι γλιστρούσε με τα γόνατα, αλλά όπως αποκάλυψε είναι πλέον αρκετά επίπονος για τα γόνατά του, που γεμίζουν πληγές. Μένει να δούμε τώρα πώς θα πανηγυρίσει το επόμενό του τέρμα...

No more knee slides for @HazardEden10, so how should he celebrate now?

We want some suggestions, so reply by filming your celebrations and the best ones will feature in Thursday's live Q&A with the man himself! pic.twitter.com/8QoXocN2HK

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 20, 2018