Ο Βενγκέρ μίλησε για τη χαμένη μάχη του με τα φερμουάρ (vid)

Υπήρξε μία από τις πιο τέλειες συνήθειες τις καριέρας του. Δεν μας λείπει μόνο προπονητικά ο Αρσέν Βενγκέρ από τους πάγκους, αλλά τώρα που χειμωνιάζει, δεν θα τον βλέπουμε να προσπαθεί μάταια να ανεβάσει το φερμουάρ στα μεγάλα μπουφάν που του άρεσε να φοράει. Σε συνέντευξή του ο πρώην τεχνικός της Αρσεναλ μίλησε για εκείνη τη χαμένη μάχη.

«Είναι τόσο μακριά που κάνουν πολλές φορές το φερμουάρ να κολλάει. Πάλεψα πάρα πολύ με όλη αυτή την ιστορία. Ωστόσο, στο τέλος, κατάλαβα ότι με παρακολουθεί όλος ο κόσμος και προσπάθησα να βελτιωθώ, κάτι που πιστεύω ότι κατάφερα».

"The coats were too long and sometimes the zips didn't work!"

Former @Arsenal manager Arsene Wenger has addressed his long-standing battle with his winter coats! pic.twitter.com/yb1UsgmifW

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 19, 2018