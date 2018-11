Ο Νέβιλ για το ιστορικό άκυρο στον Σμάιχελ: «Δεν πας σε αυτές τις ομάδες»! (vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Ο άλλοτε αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» και νυν τηλεσχολιαστής στο SkySports ξεκαθάρισε πως έβαλε το συναίσθημα για την ομάδα πάνω απ' οποιαδήποτε φιλία ή κοινή διαδρομή στα γήπεδα μαζί με τον παλαίμαχο τερματοφύλακα, όταν τον είδε να υπερασπίζεται την εστία των «πολιτών».

Πριν από 16 χρόνια κι ενώ οι παίκτες της Γιουνάιτεντ περίμεναν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο για ένα ντέρμπι της πόλης, ο Νέβιλ αρνήθηκε να δώσει το χέρι και να μιλήσει στον Σμάιχελ, εξηγώντας μετά από τόσο καιρό ότι:

«Όταν έφυγε από την ομάδα μας, στην ηλικία των 35 ή κάπου εκεί, είχε πει ότι ή θα ολοκλήρωνε την καριέρα του ή θα έπαιζε εκτός Αγγλίας. Επέστρεψε και έπαιξε στη Σίτι. Δεν μπορείς να παίζεις στη Μάντσεστερ Σίτι. Είμαι οπαδός της Γιουνάιτεντ και δεν γίνεται να σκεφτώ ότι θα έπαιζα στη Σίτι. Δεν μπορείς να πας ούτε στη Λιντς ούτε στη Λίβερπουλ. Είναι γραμμένο σε κάθε πέτρα αυτό. Όταν έχεις παίξει στη Γιουνάιτεντ είναι ασέβεια να πας σε αυτές τις ομάδες μετά».

Μιλώντας για το θέμα της χειραψίας πριν από τις αναμετρήσεις και για να εξηγήσει ότι δεν ήταν κάτι προσωπικό με τον Σμάιχελ εκείνο το περιστατικό, εξήγησε ότι: «Ποτέ δεν κάνω χειραψία με τον αντίπαλο πριν από τη μάχη. Εδώ δεν έδινα το χέρι μου στον αδερφό μου όταν ήταν αρχηγός της Έβερτον και παίζαμε αντίπαλοι. Απλά δεν μου άρεσε να δίνω το χέρι σε αντίπαλο πριν από το ματς».

G Neville on refusing to acknowledge Schmeichel: “He left United at the age of whatever he was, 35, he said he was retiring, basically to go abroad. At the time when he came back, he played for City. You can't play for City.” #mufc [Will He Score Podcast] pic.twitter.com/UIcPtJQr8u

— United Xtra (@utdxtra) November 16, 2018