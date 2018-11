Η ομάδα που... πετάει ρουκέτες και έχει σκοράρει περισσότερο από τη Σίτι! (vid)

Λαμβάνοντας, φυσικά, ως δεδομένο πως στο πρωτάθλημα της Championship έχουν διεξαχθεί 17 αγωνιστικές, έναντι των 12 της Premier League και με τέσσερα «καρέ» τερμάτων και μια «εφτάρα» (κόντρα στην ΚΠΡ τον Αύγουστο), οι «baggies» επιχειρούν να επιστρέψουν άμεσα στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, εκεί απ' όπου έπεσαν την περασμένη σεζόν παρά το εκπληκτικό φινάλε που έκαναν υπό τις οδηγίες του Μουρ.

Φέτος, η Γουέστ Μπρομ δίνει τη μάχη της, τουλάχιστον για τις θέσεις των πλέι-οφ ανόδου, το Σάββατο επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τέσσερα άσχημα ματς, επικρατώντας της εντυπωσιακής Λιντς με το τελικό 4-1 και σε σύνολο έχει φτάσει τα 37 τέρματα, τέσσερα περισσότερα από τη Μάντσεστερ Σίτι και περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στις τέσσερις επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας!

Δείτε ένα βίντεο με όλα τα γκολ των «baggies», τα περισσότερα εκ των οποίων είναι τρομερά...

BOING, BOING, BAGGIES, BAGGIES

With 37 goals in 2018/2019, @WBA have scored more league goals than any other team in the top four tiers!

WEST BROM (#WBA) - 37

Man City, Peterborough - 33

Sunderland, Lincoln - 32

Lethal. Here's every goal pic.twitter.com/i770tjJnXh

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) November 14, 2018