Ανακοίνωσε Ρανιέρι η Φούλαμ!

Ο Ιταλός κόουτς, ο οποίος μετά την τρομερή επιτυχία των «αλεπούδων» τα βρήκε πολύ σκούρα την αμέσως επόμενη σεζόν με αποτέλεσμα να χρειαστεί να χωρίσουν οι δρόμοι του με αυτούς του συλλόγου που αγάπησε και από τον οποίο αγαπήθηκε, είχε μείνει χωρίς δουλειά από τον περασμένο Μάιο, όταν και είχε λυθεί η συνεργασία του με τη Ναντ.

Ο Σλάβισα Γιοκάνοβιτς, παρά τις μεταγραφές των 100 εκατομμυρίων, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα, η Φούλαμ βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας έπειτα από 12 αγωνιστικές στο τρέχον πρωτάθλημα και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Σαΐντ Καν, πήρε την απόφαση να τον απομακρύνει και να προσλάβει στη θέση του άμεσα τον Κλαούντιο Ρανιέρι.

Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanović.

