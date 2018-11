Κανείς δεν κατάλαβε την αντίδραση του γκολκίπερ της Φόρεστ που κυνήγησε μπάλα... φάντασμα (vid)

Τζίλιγχαμ – Κρόουλι με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Ρουμάνος γκολκίπερ σε μια φάση, στην οποία ο προωθημένος παίκτης της Στόουκ πλάσαρε άουτ, κυνήγησε τη φάση κάπως... ετεροχρονισμένα.

Δεν είχε πάντως κανένα νόημα να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο, αφού είχε εμφανώς τα δευτερόλεπτα για να ζυγίσει την αντίδρασή του, και από την τηλεόραση τουλάχιστον φαίνεται λες και κυνηγάει μπάλα... φάντασμα!

Cracking save from big Costel this was #nffc pic.twitter.com/GX7pg5GeS6

— Reilly (@ReillyPhoenix) 4 Νοεμβρίου 2018