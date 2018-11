Έργο Πεπ η... εκρηκτική εμφάνιση του Φόντεν στο ντέρμπι (vid)

Ο νεαρός Άγγλος κλήθηκε να προσφέρει μονάχα στις καθυστερήσεις της νίκης (3-1) των «πολιτών» κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους», το βράδυ της Κυριακής, παρ' όλα αυτά, μπήκε και έδειξε ότι... είχε το μαχαίρι στα δόντια!

Ζήτησε μπάλα, την πήρε, την κράτησε, έψαξε χώρους, ταλαιπώρησε όσους πήγαν πάνω του για να τον σταματήσουν, δημιούργησε χώρους για τους συμπαίκτες του, έδωσε κατευθύνσεις και όλο αυτό, πέρα από το ταλέντο του Φόντεν, είναι και έργο Γκουαρδιόλα...

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

I really love this active attitude of Phil Foden (especially support in 0:25). Total definition of a player who gets the influence on the game, enjoyes it and expose his bests thanks to Guardiola philosophy.

