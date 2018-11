Μαζί με την πορεία στο γήπεδο οι παίκτες της Λέστερ στη μνήμη του ιδιοκτήτη (pics & vid)

Ο απογευματινός αγώνας με την Μπέρνλι είναι ο πρώτος μετά το δυστύχημα του ελικοπτέρου του ιδιοκτήτη της Λέστερ και για να τιμήσουν τη μνήμη του οι παίκτες της ομάδας μαζί με τον κόσμο κατευθύνθηκαν με πορεία προς το King Power Stadium. Η πορεία, με τη συμμετοχή χιλιάδων φίλων της Λέστερ, κατέληξε στο σημείο που σκοτώθηκαν οι πέντε άνθρωποι από την πτώση του ελικοπτέρου.

Leicester City fans walk through the city to remember those who died in the helicopter crash outside the club's stadium last month pic.twitter.com/ih1NlZTAYj

— ITV News (@itvnews) 10 Νοεμβρίου 2018