Πογκμπά και Μουρίνιο... είναι ξανά φίλοι (vid)

Έπειτα και από τον καυγά που είχε αποτυπωθεί στην κάμερα πριν από καιρό για το Instagram του Γάλλου χαφ την νύχτα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αποκλειστεί από τη Ντέρμπι Κάουντι στο Λιγκ Καπ, οποιαδήποτε αφορμή που μπορεί να δείξει σε τι φάση βρίσκεται η σχέση του παίκτη με τον Πορτογάλο κόουτς, μπορεί ν' αποτελέσει πλέον είδηση.

Πριν από την έναρξη της προπόνηση της Τρίτης, ενόψει και της αναμέτρησης με τη Γιουβέντους το βράδυ της Τετάρτης στο Τορίνο, ο Πογκπά χαιρέτησε με χαρά τον Μουρίνιο κι εκείνος ανταπέδωσε με χαμόγελο και χτύπημα στην πλάτη...

POGBA AND JOSE

A warm welcome to training from Jose Mourinho for Paul Pogba ahead of tomorrow's clash with Juventus.

Things improving at Manchester United? https://t.co/qqM7AMMVHY pic.twitter.com/M0vPgtUHMH

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 6, 2018