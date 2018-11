Καζούρα από Λόβρεν με τον Σαλάχ στο αεροπλάνο (vid)

Οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια εξαιρετική σχέση. Για κάτι τέτοια είναι, άλλωστε, οι κολλητοί. Για να κάνουν πλάκα τις πιο αμήχανες και ακατάλληλες ώρες.

Κάπως έτσι το έκανε και ο Λόβρεν στον Σαλάχ δείχνοντάς του ότι ο κόσμος τον περίμενε να φτιάξει τα πράγματά του στο αεροπλάνο για να προχωρήσει στον διάδρομο και να πάνε όλοι στις θέσεις τους...

Δείτε το βίντεο από την αναχώρηση της Λίβερπουλ για Σερβία ενόψει του αγώνα της Τρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα:

"He is taking his time. Look, people are waiting!"

Plane bezzies @MoSalah and Dejan Lovren. pic.twitter.com/4RPuTELkOZ

— Liverpool FC (@LFC) November 5, 2018