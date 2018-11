H πιο γρήγορη επιστροφή από τους παίκτες της Λιντς: Το 1vs1 έγινε 1vs7! (vid)

Η Λιντς αντιμετώπισε εκτός έδρας την Γουίγκαν και έφτασε στη νίκη 2-1 χάρη στο μέγεθος της προσπάθειας που μπορείτε να δείτε παρακάτω. Ένας παίκτης των γηπεδούχων έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά ξαφνικά βρέθηκε περικυκλωμένους από επτά παίκτες της Λιντς, που εμφανίστηκαν από το πουθενά!

Just saw this from Leeds players. Any team/individual from any club take a look. This is what you call desire if you are unsure what the meaning is. Brilliant pic.twitter.com/X2XiuL68AT

— Kevin Watson (@kevwatson74) November 4, 2018