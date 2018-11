Ο Αγουέρο έγινε μόλις ο 3ος με 150 γκολ με μια ομάδα! (vid)

Σε ένα πολύ κλειστό club μπήκε ο Αργεντινός killer, ο οποίος εκτέλεσε την Σαουθάμπτον και έφτασε τα 150 γκολ με την Σίτι. Κάτι ανάλογο είχε κάνει μόνο ο Γουέιν Ρούνεϊ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ [183] και ο Τιερί Ανρί [175] με την Αρσεναλ. Ο Αγουέρο χρειάστηκε 217 αγώνες για να φτάσει σε αυτό τον αριθμό τερμάτων και σε λιγότερους στην ιστορία της Premier League το είχε κάνει μόνο ο πρώτος σκόρερ ever στον θεσμό, Αλαν Σίρερ.

Too easy for Raheem there, Aguero scores! pic.twitter.com/3Ibc34Tzii

— Martin (@Mvdekck_) November 4, 2018