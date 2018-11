Φίλος της Λίβερπουλ ζήτησε φωτογραφία από τον Φέρντιναντ και αυτός σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο! (pics)

Ένας φίλος της Λίβερπουλ προσέγγισε τον Ρίο Φέρντιναντ στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ για να βγάλουν φωτογραφία με τον γιο του.

Ο Φέρντιναντ έβγαλε, όμως, δύο φωτογραφίες. Μία κανονική, με τον οπαδό των Reds και τον γιο του και μια selfie, με τον ίδιο να σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο στην κάμερα!

Just called Rio Ferdinand over and said is he ok for a quick photo with the little man

Passed him my phone and said it’s one tap on the middle button.

So glad hatred in football still exists at certain levels pic.twitter.com/cRF5dJbLne

— Joe Jaggar (@JoeJaggar) 3 Νοεμβρίου 2018