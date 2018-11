Έφτασε σύσσωμη η Λέστερ στην Μπανγκόγκ για την κηδεία του Βιχάι (vid)

Οι «αλεπούδες» πήραν τη νίκη με το 1-0 στο Κάρντιφ το απόγευμα του Σαββάτου, αφιέρωσαν το αποτέλεσμα αυτό στη μνήμη του ιδιοκτήτη τους που βρήκε τραγικό και αιφνίδιο θάνατο στη συντριβή του ελικοπτέρου του έξω από το King Power Stadium και ταξίδεψαν στην Ταϊλάνδη αφού ήθελαν να παραβρεθούν στην κηδεία.

Άπαντες, μαζί και με τους υπαλλήλους του συλλόγου, ταξίδεψαν στην Μπανγκόγκ, σε ναό της οποίας θα παραμείνει για 100 μέρες η σορός του Βιχάι...

BREAKING: @LCFC players arrive in Bangkok for the funeral of beloved owner Vichai Srivaddhanaprabha which go on for a ceremony in a Thai temple, where his body will be kept for a further 100 days.

— Sky News (@SkyNews) November 4, 2018