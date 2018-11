Ο Γάλλος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτετν έφτιαξε στο μαλλί του μια ραγισμένη καρδιά κι ο ίδιος ανέβασε σχετικό ποστάρισμα γράφοντας: «Ράγισέ μου την καρδιά, θα συνεχίσω να σ' αγαπώ».

Το λέει στον Μουρίνιο, με τον οποίο δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις; Το λέει σε οπαδούς που του ακούν κριτική; Μήπως σε κάποια γυναίκα;

Το που αναφέρεται μόνο ο ίδιος ξέρει!

Break my heart I will still love you @ManUtd pic.twitter.com/PjCttbcBgR

— Paul Pogba (@paulpogba) November 3, 2018