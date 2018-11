Ο Έμερι αφήνει τον βοηθό του να κάνει... κουμάντο στα στημένα των αντιπάλων της Άρσεναλ! (vid)

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω social media αποτυπώνει την εναλλαγή ρόλων στον πάγκο του λονδρέζικου κλαμπ αλλά και την τυφλή εμπιστοσύνη που έχει ο Έμερι στο «δεξί του χέρι» σε στιγμές που πρέπει να οργανωθεί σωστά η άμυνα και ν' απομακρύνει κινδύνους από στημένες μπαλιές των αντιπάλων!

Στο πρόσφατο ματς του Λιγκ Καπ απέναντι στη Μπλάκπουλ στο «Έμιρεϊτς», ο Καρσέδο έκανε κουμάντο όταν η Άρσεναλ έπρεπε ν' αμυνθεί και ο Έμερι επανήλθε μπροστά στο χώρο... δράσης του μόλις έπρεπε η ομάδα του να ξαναβγεί στην επίθεση!

Δείτε το βίντεο:

My favourite part of the game- when I realized that on defensive set pieces Unai let’s his boy JCC coach his men into position and once the threat is clear, it’s all Unai#ARSBLA #Coaching pic.twitter.com/YM2EmsZlqW

— The Gooners Podcast (@TheGoonersPod) November 1, 2018