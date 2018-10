Ο Πογκμπά χτυπάει τα πέναλτι όπως... πάει στο αυτοκίνητό του (vid)

Λεγκανές – Ράγιο Βαγιεκάνο με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Γάλλος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε 11 ολόκληρα δευτερόλεπτα για να εκτελέσει το πέναλτι στο ματς με την Έβερτον πηγαίνοντας προς την άσπρη βούλα με βηματάκια.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που τον έκραξαν για τον τρόπο της εκτέλεσης και ο ίδιος αποφάσισε να τους τρολάρει στα social media.

Έτσι, ανέβασε ένα βιντεάκι, πηγαίνοντας να πάρει το αυτοκίνητό του, όπου κάνει τα ίδια βηματάκια, θέλοντας να δείξει ότι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς πηγαίνει για να ξεπαρκάρει!

‘How do I get to my car’

pic.twitter.com/HkmUX4k9oa

— Paul Pogba (@paulpogba) 30 Οκτωβρίου 2018