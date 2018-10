Μπλακ – άουτ ο Νταβίντ Σίλβα, δεν πλάσαρε σε κενή εστία και ο Στέρλινγκ το έχασε! (vid)

Ο Νταβίντ Σίλβα, ίσως και να τρόμαξε από το κακό του κοντρόλ και το γεγονός πως ο Γιορίς φαινόταν να προλαβαίνει να του κλείσει το χώρο στη γωνία της εστίας, με αποτέλεσμα να δώσει δίπλα του στον Στέρλινγκ κι αυτός να κάνει μια ντρίμπλα παραπάνω, να βρεθούν πολλά κορμιά μπροστά του και να σουτάρει άουτ...

Δείτε και... προσπαθήστε να εξηγήστε την απόφαση του Σίλβα:

You don't see this often. David Silva can't get his foot around the ball and another chance passes us by. pic.twitter.com/taSFWfnAMG

— (@MCFCMedia) October 29, 2018