Στο σημείο της τραγωδίας η οικογένεια του ιδιοκτήτη της Λέστερ (pics & vid)

Η οικογένεια του Ταϊλανδού ιδιοκτήτη της Λέστερ βρισκόταν στην Ταϊλάνδη τη στιγμή που ο ίδιος έβρισκε τραγικό θάνατο μετά την πτώση του ελικοπτέρου του λίγο μετά την απογείωσή του από το King Power το Σάββατο.

Το πρωί της Δευτέρας τα μέλη της οικογένειάς του έφτασαν στο γήπεδο της Λέστερ και στο σημείο της τραγωδίας.

Ανάμεσά τους, ο γιος του και αντιπρόεδρος της Λέστερ, Αγιαβάτ και η κόρη του Βοραμάς, με το κλίμα να είναι πολύ φορτισμένο...

The family of Vichai Srivaddhanaprabha have arrived at the King Power Stadium in Leicester to lay a wreath among his tributes following the helicopter crash @CapitalEMNews pic.twitter.com/17JJRYSq0c

— Global's Newsroom (@GlobalsNewsroom) 29 Οκτωβρίου 2018