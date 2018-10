Σο: «Όσο χρόνο θέλει ο Πογκμπά για το πέναλτι... εγώ υπογράφω νέο συμβόλαιο»! (pic)

Ο αριστερός οπισθοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Έφερα τούμπα την καριέρα μου και κατάφερα να υπογράψω νέο συμβόλαιο», βάζοντας το hashtag #πράγματα_που_μπορείς_να_κάνεις_μέχρι_να_φτάσει_στη_μπάλα_και_να_εκτελέσει_ο_Πογκμπά.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την εθνική Γαλλίας, έκανε... 11 δευτερόλεπτα να φτάσει στην άσπρη βούλα και να δοκιμάσει να νικήσει τον Πίκφορντ, κάνοντάς το με διπλή προσπάθεια, αφού ο Άγγλος γκολκίπερ απέκρουσε, όμως δεν μπορούσε να κάνει κάτι στο «ριμπάουντ».

Make a comeback in your career and renew your contract. #ThingsYouCanDoDuringPogbasPenaltyRunUp pic.twitter.com/sxGx6C1i11

— Luke Shaw (@LukeShaw23) October 28, 2018