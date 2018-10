«Στο μοιραίο ελικόπτερο μαζί με την κόρη του ο ιδιοκτήτης της Λέστερ»! (vid)

Όπως μετέδωσε το SkyNews, ο ιδιοκτήτης της Λέστερ ήταν εντός του ελικοπτέρου μαζί με την κόρη του, δυο πιλότους κι ακόμα ένα άτομο του οποίου την ταυτότητα ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή...

Από το βράδυ του Σαββάτου όλοι περιμένουν να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί με το μοιραίο ελικόπτερο που απογειώθηκε από τον αγωνιστικό χώρο του King Power Stadium μετά τη λήξη της αναμέτρησης (1-1) με τη Γουέστ Χαμ και συνετρίβη στο πάρκινγκ του γηπέδου έχοντας παρουσιάσει πρόβλημα.

Με τα σενάρια για το αφεντικό της Λέστερ να φουντώνουν και τον κόσμο να μη γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί, οι διοικούντες τη Λέστερ έφτασαν στο King Power Stadium στις 11:30 το πρωί, ενώ αναμένεται επίσημη τοποθέτηση για τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει...

BREAKING: Leicester City owner Vichai Srivaddhanaprabha was on board the the helicopter which crashed outside the stadium.

The owner's daughter, two pilots and an unidentified fifth person were also on board.

For more on the story: https://t.co/1yjDmmRTBC pic.twitter.com/z3eHCR8H7y

— Sky News (@SkyNews) October 28, 2018