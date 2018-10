Η πρώτη θέση της Λέστερ για το περιστατικό με το ελικόπτερο (pic)

Εκπρόσωπος του συλλόγου αναφέρει για τη συντριβή του ελικοπτέρου:

«Είμαστε σε συνεργασία με την Αστυνομία του Leicestershire και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην αντιμετώπιση ενός πολύ σοβαρού περιστατικού στο King Power Stadium. Ο σύλλογος θα εκδώσει μία πιο λεπτομερή δήλωση όταν θα υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες».

Ήδη όλο το Λέστερ είναι στο... πόδι, με την Αστυνομία και τα νοσοκομεία να κάνουν συντονισμένες κινήσεις για να διαλευκανθεί το περιστατικό.

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.”

(@LCFC) October 27, 2018