Το Λέστερ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του ιδιοκτήτη της Λέστερ (pics)

Όλος ο κόσμος είναι σοκαρισμένος από την είδηση ότι το ελικόπτερο που φέρεται ότι ανήκει στον ιδιοκτήτη της Λέστερ, Vichai Srivaddhanaprabha, συνετρίβη δίπλα στο «King Power».

Ακόμη δεν υπάρχει τίποτα το επίσημο. Ούτε αν ήταν μέσα σ' αυτό ο ισχυρός άντρας της ομάδας του Λέστερ ούτε για τον χειριστή του.

Παίκτες, κόσμος... άπαντες προσεύχονται να μην υπάρχουν θύματα.

Η Δημοτική Αρχή μέσω του twitter γράφει:

«Φοβερά νέα από το King Power. Οι σκέψεις κι οι προσευχές μας είναι σ' όλους - ιδιαίτερα στους ιδιοκτήτες που έχουν κάνει τόσα για το σύλλογο και την πόλη».

Dreadful news from @LCFC #KingPower Thoughts and prayers with all - particularly owners who’ve done so much for Club and our City #Leicester — Leicester City Mayor (@CityMayorLeic) October 27, 2018

Το νοσοκομείο της πόλης αναφέρει: «Είμαστε ενήμεροι για το συμβάν κοντά στο King Power Stadium, στηρίζουμε με υπηρεσίες έκτατης ανάγκης».

We are aware of the incident in the vicinity of the King Power Stadium and are supporting emergency services. https://t.co/hEdRe4MAuJ — Leicester's Hospitals (@Leic_hospital) October 27, 2018

Από την πλευρά της η Αστυνομία υπογραμμίζει: «Εχουμε να κάνουμε με ένα περιστατικό κοντά στο King Power Stadium. Οι υπηρεσίες έκτατης ανάγκης γνωρίζουν και ασχολούνται σχετικά».

We are dealing with an incident in the vicinity of the King Power Stadium. Emergency services are aware and dealing. — LeicestershirePolice (@leicspolice) October 27, 2018

Εδώ η στιγμή που ετοιμάζεται να σηκωθεί από τη σέντρα του γηπέδου.