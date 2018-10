Συνετρίβη το ελικόπτερο του ιδιοκτήτη της Λέστερ (vid & pics)

Ο ιδιοκτήτης της Λέστερ Vichai Srivaddhanaprabha ήταν μέσα στο ελικόπτερο που συνετρίβη δίπλα στο «King Power» και τυλίχτηκε άμεσα στις φλόγες, σύμφωνα με δημοσιογράφο. Οι οπαδοί και οι παίκτες όπως τονίζει η Daiy Mail ήταν σοκαρισμένοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως το ελικόπτερο έπεσε στο πάρκινγκ του γηπέδου, αμέσως μετά την απογείωσή του.

Νωρίτερα πάντως, τα βρετανικά ΜΜΕ να τόνιζαν πως μόνο ο Vichai Srivaddhanaprabha παρακολούθησε το ματς με τη Γουέστ Χαμ και ότι μετά από κάθε ματς, ένα ελικόπτερο τον έπαιρνε για να τον πάει στο Λονδίνο. Η περιοχή γύρω από το King Power έχει εκκενωθεί, η πόλη είναι σε έκτακτη ανάγκη ενώ οι παίκτες της Λέστερ παραμένουν στο γήπεδο.

Η αστυνομία του Leicestershire δήλωσε: «Έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό περιστατικό κοντά στο King Power Stadium. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης γνωρίζουν τι έχει συμβεί και προσπαθούν να τον αντιμετωπίσουν». Οπως αναφέρει ο Guardian, η αγωνία στις τάξεις των παικτών είναι στο κόκκινο, ενώ ο Κάσπερ Σμάιχελ ήταν δακρυσμένος. Ο ιδιοκτήτης της Λέστερ έπειτα από κάθε εντός έδρας ματς μεταφέρεται από την πόλη στο Λονδίνο με το ελικόπτερο.

«Περίπου στις 8:30 το απόγευμα (22.30 ώρα Ελλάδας), αυτόπτες μάρτυρες μου είπαν ότι είδαν το ελικόπτερο των ιδιοκτητών της Λέστερ να απογειώνεται από το γήπεδο του King Power - όπως συμβαίνει μετά από κάθε παιχνίδι - κι έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο. Συνετρίβη στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο πίσω μέρος του King Power Stadium, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος» ανέφερε ο ρεπόρτερ του Sky Sports Rob Dorsett.

O 60χρονος Srivaddhanaprabha αγόρασε τη Λέστερ το 2010 και κατάφερε το 2016 να την οδηγήσει στην κατάκτηση της Premier League.

Ο Τζέιμς Μάντισον της Λέστερ ανέβασε στο twitter την κλασική κίνηση της προσευχής, ενώ αντίστοιχα tweets έκαναν κι άλλοι παίκτες, νυν και πρώην, αλλά και ομάδες, όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 Οκτωβρίου 2018