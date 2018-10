Το τηλεφώνημα και οι στιγμές αγωνίας για τον Πεπ στην τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ (vid)

Ο κόουτς της Μάντσεστερ Σίτι μίλησε για τη ζωή του, τις συνήθειές του, τα αγαπημένα του πρόσωπα και πράγματα και γενικότερα για πολλά που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο σε μια ιδιαίτερη συνέντευξη που παραχώρησε στον καλό του φίλο, Γκιγιέμ Μπαλάγκ στο ραδιόφωνο του BBC.

Στην τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ, το 2017, ήταν παρούσες η γυναίκα και οι κόρες του και θυμάται τις στιγμές αγωνίας που βίωσε...

«Εγώ ήμουν σπίτι με τον γιο μου. Η σύζυγος και οι κόρες μου ήταν εκεί. Ήμασταν τυχεροί σε σχέση με αυτούς που υποφέρουν τώρα γιατί έχασαν τους δικούς τους...

Με πήρε τηλέφωνο αλλά κόπηκε η γραμμή... Μου έλεγαν ότι κάτι συνέβη και έκλεισε... Προσπάθησα να επικοινωνήσω πάλι αλλά δεν λειτουργούσε. Πήγα στην Arena και ξαναχτύπησε το τηλέφωνο και εκεί μου είπε η σύζυγός μου ότι είχαν βγει και ότι κάτι είχε συμβεί αλλά δεν γνώριζαν τι ακριβώς».

