Ανανέωσε στην Τσέλσι ο Μάρκος Αλόνσο (vid)

Ο Ισπανός φουλ μπακ που εκπλήσσει με τις αρετές του στο γήπεδο και κυρίως με την έφεσή του στο σκοράρισμα και τη συμμετοχή στα γκολ της ομάδας του από τον Αύγουστο του 2016, όταν και φόρεσε τα μπλε, θα παραμείνει κάτοικος «Στάμφορντ Μπριτζ» για τα επόμενα πέντε χρόνια, όπως ορίζει το νέο συμφωνητικό του με τον σύλλογο!

Ο 27χρονος άσος είχε μιλήσει για τις συζητήσεις του με την ομάδα αναφορικά με την ανανέωση της συνεργασίας του, είχε τονίσει πως μέχρι το τέλος του μήνα η υπόθεση θα έχει κλείσει θετικά και με την υπογραφή του νέου συμβολαίου, ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να βρίσκομαι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Έχω περάσει ήδη δύο πολύ καλά χρόνια και ανυπομονώ για τα επόμενα».

Five more years.

Congratulations on the new contract, @marcosalonso03! pic.twitter.com/dhtn4fRqDY

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2018