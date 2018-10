Ο Μανέ δώρισε πάνω από 100 φανέλες σε ορφανά στο Μαλάουι και τα παιδιά τρελάθηκαν! (vid)

Ο Σαντιό Μανέ άλλαξε νούμερο το καλοκαίρι και η Λίβερπουλ αποφάσισε να αντικαταστήσει τις φανέλες των οπαδών που ήδη είχαν αγοράσει τη φανέλα του Αφρικανού με το προηγούμενο νούμερο.

Ο Μανέ, λοιπόν, συγκέντρωσε τις παλιές φανέλες με το νούμερο 19 και αποφάσισε να δωρίσει περισσότερες από 100 σε ορφανά στο Μαλάουι. Μόλις τα παιδιά έλαβαν τις φανέλες απλά... τρελάθηκαν από τη χαρά τους!

This is amazing. Look how happy these orphans in Malawi are to receive their Sadio Mane Liverpool shirts.

Brilliant work by @KitAid and @FOMOmalawi. #LFC pic.twitter.com/t0wbDTMY54

