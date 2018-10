Ξεπέρασε τον Σίρερ στα γκολ με μια ομάδα στην Premier ο Αγουέρο (vid)

Ο Αργεντινός πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι, έφτασε στα 149 γκολ σε 215 παιχνίδια με τη φανέλα των «πολιτών», ενώ μάλιστα, σκόραρε για 7η φορά σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στους «clarets».

Με τα 149 γκολ, ξεπέρασε και τον Άλαν Σίρερ στη λίστα με τους παίκτες που έχουν περισσότερα γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα με μια ομάδα, ενώ παραμένει κορυφαίος στα 183 με τη Γιουνάιτεντ ο Ρούνεϊ και στα 175 ο Ανρί με την Άρσεναλ...

GOALL!! Silva knocks it low and hard across the box, Aguero finishes! #MCIBUR #MCFC pic.twitter.com/3d2d1DNPwU

— ManCityzens.com (@ManCityzens_com) October 20, 2018