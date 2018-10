Ο Μπάρκλεϊ σκοράρει στο τέλος και από το... πουθενά άνθρωπος της πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στον Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος εκτοξεύθηκε από τον πάγκο και προσπάθησε να τον πιάσει. Ενα μπάχαλο επικράτησε για λίγα λεπτά, με τον Μαουρίτσιο Σάρι να προσπαθεί να ηρεμήσει τον Special One.

Jose Mourinho and a Chelsea staff member almost got into a fight pic.twitter.com/gPzIrMmbx7

— Sccerapy (@soccerapy) October 20, 2018