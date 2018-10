Μαγκουάιρ: «Μπορεί να μου πάρει 20 χρόνια να ξαναδώ τον ημιτελικό...» (vid)

Σε μια ιδιαίτερη συνέντευξη με τον διεθνή αμυντικό της Λέστερ, ο οποίος βρέθηκε πάλι στο σχολείο που πήγαινε πιτσιρικάς, ο Γκάρι Λίνεκερ ανέφερε στον ποδοσφαιριστή των «αλεπούδων» πως εκείνος έκανε 20 χρόνια να ξαναδεί τον ημιτελικό του 1990, όταν τα «τρία λιοντάρια» ηττήθηκαν στα πέναλτι από τη Δυτική Γερμανία, με τον Μαγκουάιρ ν' απαντάει:

«Μπορεί κι εγώ να κάνω 20 χρόνια να δω τον δικό μας ημιτελικό. Ακόμα πονάει ό,τι συνέβη σ' εκείνο το παιχνίδι γιατί πιστεύω ότι έπρεπε να κρατήσουμε περισσότερο τη μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο και δεν το κάναμε. Θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη ανάμνηση ένας ημιτελικός Μουντιάλ, αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να έχουμε εμφανιστεί πιο γενναίοι στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε τη μπάλα στα πόδια μας και ν' αντιμετωπίσουμε καλύτερη την πίεση που μας άσκησαν οι Κροάτες...».

