Επίσημο, νέο συμβόλαιο με τη Γιουνάιτεντ ο Σο!

Το απόγευμα της Τρίτης οι «Τimes» αποκάλυψαν τη συμφωνία της Γιουνάιτεντ με τον Λουκ Σο και σήμερα ανακοινώθηκε το deal. O 23χρονος αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών με τη Μάντσεστερ και θα εισπράττει 171.000 ευρώ την εβδομάδα. Ο διεθνής αμυντικός βρέθηκε μια ανάσα από την πόρτα της εξόδου τον Δεκέμβρη του 2017, ωστόσο κατάφερε σε λίγους μήνες να εντυπωσιάσει τον Μουρίνιο με τις εμφανίσεις του. Ο Σο είναι ο MVP της ομάδας του στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ επέστρεψε δυναμικά στην Εθνική Αγγλίας. «Είμαι ενθουσιασμένος που κρατήσαμε έναν τόσο ταλαντούχο νεαρό Αγγλο, ο οποίος έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του» είπε ο Μουρίνιο.

— Manchester United (@ManUtd) October 18, 2018