Ζλάταν: «Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί να... φαινόμαστε καλοί μπροστά στις κάμερες»! (vid)

Ο Ζλάταν κάλεσε τον Μουρίνιο να ορθώσει ανάστημα και ν' αποκρούσει όσα λέγονται για εκείνον και τη δουλειά του έπειτα από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σχολίασε τα κοινά χαρακτηριστικά που βλέπει στον εαυτό του και τον Πορτογάλο προπονητή, τον οποίο στήριξε ανοιχτά και... τα έβαλε με τους πολιτικούς όταν γενίκευσε τα σχόλιά του!

«Όλοι ασκούν κριτική στον Μουρίνιο και θεωρώ ότι δεν είναι λόγω των αποτελεσμάτων αλλά λόγω του χαρακτήρα του. Βρίσκω και τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση... Έχουμε όραμα, πιστεύουμε σε συγκεκριμένα πράγματα, τα βλέπουμε με δικό μας τρόπο. Όταν τα πράγματα ζορίζουν μας ρίχνουν το μεγαλύτερο φταίξιμο, αλλά όταν νικάμε, τότε η ικανοποίηση είναι τεράστια. Εμείς δεν θα γίνουμε όπως οι πολιτικοί που θεωρούν ότι είναι τέλειοι και τα έχουν καλά με τα Media για να μη φαίνονται κακοί. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε.

Ορισμένες κριτικές φτάνουν και σε προσωπικό επίπεδο, άλλες είναι υπερβολικές, άλλες είναι για τον χαρακτήρα του Μουρίνιο, άλλες είναι από ζήλεια. Όλα αυτά όμως είναι μέρος ενός κύκλου. Πρέπει να παραμείνει ο εαυτός του και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Είναι αυτός που είναι και δεν πρέπει να αλλάξει για κανέναν. Όλοι οι άλλοι που θεωρούν ότι είναι τέλειοι, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα...» είπε ο Ιμπραΐμοβιτς στην εκπομπή Soccer AM του SkySports.

"It's because of the character, because of the way he is."

Zlatan Ibrahimovic has urged Jose Mourinho to "stand up for what he is doing", saying they are both victims of "personal" criticism.

