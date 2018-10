Σακό: «Κοιμόμουν στο δρόμο και ζητιάνευα για να φάω» (vid)

Επιστροφή χρημάτων* στο Σαραγόσα - Κάντιθ και σούπερ αποδόσεις στο Copa Del Rey από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Μαμαντού Σακό έχει πλέον μια άνετη ζωή, όντας παίκτης στην Premier League. Τα πράγματα γι' αυτόν δεν ήταν όμως πάντα ρόδινα.

Ο Σενεγαλέζος αμυντικός μιλώντας στο CNN είπε:

«Η ζωή μου ήταν πολύ διαφορετική απ' αυτήν που είναι σήμερα όταν ήμουν μικρός. Ένιωσα το κρύο, υπήρξαν μέρες που δεν έτρωγα τίποτα, έπρεπε να κοιμάμαι στον δρόμο, να ζητιανεύω ή μερικές φορές και να κλέβω για να βρω φαγητό».

Πάντως, απ' όλες αυτές τις δυσκολίες,ο Σακό δηλώνει ότι βγήκε πιο δυνατός και τον έκαναν να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

As a child, @mamadousakho endured a "difficult life"

From Paris to the Premier League, the French international explains how his humble upbringing has inspired him on and off the football pitch.https://t.co/uhNLOPjg6u pic.twitter.com/5HMW6DsO6J

— CNN Sport (@cnnsport) October 15, 2018