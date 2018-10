Ο Αντσελότι αποθεώνει τον Γκουαρδιόλα για τη μεταδοτικότητά του

Ο Κάρλο Αντσελότι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα κάθισαν μαζί με τον Αρίγκο Σάκι σε ένα τέλειο ποδοσφαιρικό πάνελ στα πλαίσια ενός event για το άθλημα στην Ιταλία και η μεταξύ τους κουβέντα ξεχείλισε μπάλα. Μεταξύ άλλων ο Γκουαρδιόλα ρωτήθηκε για το τι θαυμάζει στον Αντσελότι και αφού απάντησε για πλάκα: «Τα μαλλιά του», πρόσθεσε σε πιο σοβαρό ύφος: «Με όποιον παίκτη που δούλεψε μαζί του κι αν έχω μιλήσει, αναφέρεται σε εκείνον με θαυμασμό και τον αγαπούν πραγματικά όλοι. Αυτό ίσως να είναι μέρος της επιτυχίας του».

Η ερώτηση έγινε και αντίστροφα, με τον Ιταλό κόουτς να ανταποδίδει τον χαβαλέ και να απαντάει: «Προφανώς δεν έχω να ζηλέψω τα μαλλιά του». Οταν όμως ασχολήθηκε με το κανονικό παιχνίδι, αποθέωσε τον Καταλανό συνάδελφό του, λέγοντας ότι: «Είναι αξιοζήλευτος ο άμεσος τρόπος και η ταχύτητα με την οποία οι ομάδες του αφομοιώνουν αυτό που εκείνος ζητάει. Ολοι οι προπονητές έχουμε τις ιδέες μας, αλλά είναι τρομερά δύσκολο να κάνεις τους παίκτες να τις βγάλουν στο χορτάρι».

