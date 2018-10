Μόλις για 2η φορά παίκτης του μήνα στην Premier League ο Αζάρ (vid)

Ο Σεπτέμβριος που έχει κάνει ο Εντέν Αζάρ, είναι εκπληκτικός και έχει συνδυαστεί μάλιστα και με γκολάρες, αλλά και με το ότι έβαλε τα περισσότερα που σκόραρε ποτέ σε κάποιον μήνα, σε αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην Premier League. Με πέντε τέρματα σε τέσσερα ματς και ένα χατ τρικ δικαίως ανακηρύχτηκε MVP του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, αν και θα περίμενε κανείς ότι αυτό θα του έχει συμβεί αρκετές φορές, τούτη ήταν μόλις η δεύτερη φορά του (Οκτώβριος 2016), ενώ έχει ψηφιστεί και ως κορυφαίος όλης της σεζόν για το 2014-'15.

.@hazardeden10 has been voted the EA Sports Premier League Player of the Month for September! pic.twitter.com/xJ6Hi6Mh5y

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 12, 2018