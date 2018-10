Τρομερή πρωτοβουλία της Τσέλσι, στέλνει στο Άουσβιτς τους ρατσιστές οπαδούς της!

Η γνωστή βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ρώσος μεγιστάνας των «μπλε» θέλει να εξαφανίσει το φαινόμενο του ρατσισμού από τις εξέδρες του «Στάμφορντ Μπριτζ» και γι' αυτό φέρεται να πήρε την απόφαση να στέλνει στο Άουσβιτς τους οπαδούς που εντοπίζονται να έχουν προβεί σε ρατσιστικές πράξεις ή έχουν επιδείξει ρατσιστική συμπεριφορά.

Μάλιστα, τονίζεται πως τα έξοδα αυτού του εκπαιδευτικού ταξιδιού θα είναι όλα πληρωμένα από τον σύλλογο του Λονδίνου σε μια τεράστια προσπάθεια να συνετίσει τους υποστηρικτές της ομάδας και να βοηθήσει τρομερά στην εξαφάνιση των διακρίσεων ανάμεσα στους ανθρώπους.

Επιπλέον, αναφέρεται πως όποιος αρνείται να συμμετέχει στη συγκεκριμένη εκδρομή, όποτε αυτή προγραμματίζεται, θα τιμωρείται κανονικά μέχρι και με δια βίου απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.

Chelsea want to replace bans for racist supporters with learning trips to AUSCHWITZ pic.twitter.com/8P9VCFLMly

