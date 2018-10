Βοηθός προπονητή στην Άστον Βίλα ο Τέρι (pic)

Μπορεί να δυσκολεύτηκαν αλλά τελικά στην Άστον Βίλα βρήκαν τους ανθρώπους που θα βρίσκονται στο πάγκο της ομάδας μετά την απόλυση του Στιβ Μπρους. Αρχικά πρώτος προπονητής ανέλαβε ο Ντιν Σμιθ, ωστόσο το μεγάλο όνομα είναι ο βοηθός του. Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε, συνεργάτης του Σμιθ θα είναι ο Τζον Τέρι, ο οποίος λίγες ημέρες μετά το επίσημο αντίο από τα γήπεδα, αρχίζει αμέσως την δουλειά του προπονητή.

We are delighted to announce the appointments of Dean Smith as our new Head Coach, John Terry as Assistant Coach and Jesus Garcia Pitarch as Sporting Director

Full story https://t.co/gNj5QrSa7c#OneOfOurOwn #AVFC pic.twitter.com/HUPSQ8BiDz

— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) October 10, 2018