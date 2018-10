Ζλάταν: «Ο Μουρίνιο είναι ξεχωριστός γιατί είναι νικητής» (vid)

Μπορεί ο Πορτογάλος τεχνικός να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει διαφορετική γνώμη για την αξία του.

«Είναι ξεχωριστός γιατί είναι νικητής. Έχει αυτή τη νοοτροπία του νικητή. Κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Διαβάζει και ξέρει το παιχνίδι καλά. Χειραγωγεί το μυαλό των παικτών του. Όταν έβγαινε στα μεγάλα παιχνίδια είχε κάτι το διαφορετικό και αυτό για μένα τον κάνει ξεχωριστό. Δεν ήταν ο κλασικός προπονητής. Ο Καπέλο για παράδειγμα ήταν σκληρός, με πειθαρχία και σεβασμό. Ο Μουρίνιο το είχε αυτό, αλλά την ίδια στιγμή είχε φέρει και χαρακτήρα. Είχε διαφορετικό χαρακτήρα, με το να εκφράζει τον εαυτό του», σχολίασε ο Ζλάταν.

