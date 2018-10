Ο Γκαμπριέλ Χεσούς... ξενέρωσε με την απόφαση του Πεπ για το πέναλτι (vid)

Οι «πολίτες» είχαν τεράστια ευκαιρία να φύγουν από το γήπεδο της Λίβερπουλ με τη νίκη έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, όμως, ο Ριγιάντ Μαχρέζ έστειλε πολύ ψηλά τη μπάλα από την άσπρη βούλα.

Ο Γκαμπριέλ Χεσούς ήταν έτοιμος ν΄αναλάβει την εκτέλεση του πέναλτι, μέχρι να ακούσει από τον Μαχρέζ την εντολή που έδωσε ο Γκουαρδιόλα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα κατάλαβε ότι έπρεπε να πάει και να μιλήσει στον νεαρό φορ, ο οποίος όμως τον έσπρωξε, δείγμα της απογοήτευσής του εκείνη τη στιγμή.

Στο φινάλε του ντέρμπι, ο κόουτς της Σίτι έπιασε και μιλούσε για αρκετά δευτερόλεπτα με τον Χεσούς, ο οποίος απλά έγνεφε καταφατικά και αποδεχόταν την απόφαση του προπονητή του..

Riyad Mahrez won't want to see that again!

Him and Jesus argued who would take it before the penalty...

