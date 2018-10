Μαγικό γκολ του Μοράτα έπειτα από 31 πάσες κόντρα στη Σαουθάμπτον (vid & pic)

Το τελείωμα ήταν ωραίο με τσιμπηματάκι του Αλβαρο Μοράτα πάνω από τον αντίπαλο πορτιέρο. Ωστόσο, πρόκειται για το καλύτερα χτισμένο για φέτος στην Premier League, καθώς οι παίκτες της Τσέλσι άλλαξαν την μπάλα 31 φορές.

31 - There were 31 passes made in the build-up to Alvaro Morata's goal for Chelsea against Southampton; the most of any goal in the Premier League this season. Slick. pic.twitter.com/1qWPuNkFJ3

— OptaJoe (@OptaJoe) October 7, 2018