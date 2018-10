Κι όμως, ο Μουρίνιο ξεπέρασε τον Σερ Αλεξ σε ποσοστό νικών

Συνέβησαν παράξενα πράγματα σε αυτή την ιδιαίτερη ματσάρα του «Ολντ Τράφορντ» το απόγευμα του Σαββάτου. Τελικά ο Ζοσέ Μουρίνιο μπόρεσε να πανηγυρίσει, καθώς η Γιουνάιτεντ που έχανε 0-2 από τη Νιούκαστλ στο ημίχρονο, το γύρισε επικά σε 3-2. Αυτή ήταν λοιπόν η 400ή νίκη του Πορτογάλου προπονητή στην καριέρα του σε 597 αγώνες πρωταθλήματος (124 ισοπαλίες, 73 ήττες).

Το σημαντικότερο όμως όσον αφορά τα χρόνια του στη Γιουνάιτεντ ήταν ότι ξεπέρασε σε ποσοστό νικών ακόμα και τον Αλεξ Φέργκιουσον. Ο Μουρίνιο έφτασε το 60,3% επιτυχίας, ενώ ο Σερ Αλεξ είναι οριακά πιο κάτω (60,1%). Στην 3η θέση βρίσκεται ο Ερνεστ Μάγκναλ (1903-'12) με 54,1%.

Today's win means that Jose Mourinho now has the best win% of any @ManUtd Manager.

Jose Mourinho 60.3%

Sir Alex Ferguson 60.1%

Ernest Mangnall 54.1% pic.twitter.com/LxorvE38MA

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 6, 2018