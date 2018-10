Αρχικά ο Κένεντι άνοιξε το σκορ στο 7’, πριν ο Μούτο κάνει το 0-2 για τη Νιούκαστλ στο 10’ και στείλει ακόμη πιο κοντά τον Μουρίνιο στο ταμείο ανεργίας...

Muto's goal will give him a bundle of confidence! Would absolutely love it if we were the team that sacks Mourinho #MUNNEW #NUFC pic.twitter.com/iP9GMVc1u9

— ToonArmy.com (@toonarmy_com) October 6, 2018