Ξάδερφος του Τζέραρντ πήγε από τη Σίτι στη Λίβερπουλ και... σκόραρε αμέσως εις βάρος των «πολιτών»!

Ο λόγος για τον Μπόμπι Ντάνκαν που έχει συγγένεια με τον θρύλο των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ και μετακόμισε πρόσφατα από το Μάντσεστερ στο λιμάνι του Λίβερπουλ.

Όντας πλέον κομμάτι της ομάδας κ-18 της Λίβερπουλ, η μοίρα του, τον έφερε αντιμέτωπο με τη Σίτι και δεν ήταν μονάχα η συμμετοχή του, αλλά και το γκολ που πέτυχε για να χαρίσει τη νίκη με σκορ 1-0 στη νέα του ομάδα, στο 90ο λεπτό!

GOAL!!! Bobby Duncan buries the ball into the net late on! [1-0] #LFCU18s pic.twitter.com/OwTuBGDbDj

— Liverpool FC (@LFC) October 6, 2018