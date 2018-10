Αποκλεισμός με... παρασκήνιο για Βαλένσια στη Γιουνάιτεντ

Ο Βαλένσια, παραδέχθηκε πως έκανε Like σε ανάρτηση που είδε σε fan page με τ' όνομά του στα social media μέσα στην εβδομάδα, δίχως όμως να διαβάσει το μήνυμα που αναγραφόταν και το οποίο ανέφερε ότι: «Είναι πλέον... μαρτύριο να παρακολουθείς τη Γιουνάιτεντ και ο χρόνος του Μουρίνιο έχει τελειώσει».

Ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ανέφερε πως εκείνος συνεχίζει να δουλεύει υπό τις οδηγίες του Μουρίνιο και να κάνει ό,τι του ζητάει ο προπονητής του, ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου έστειλε μήνυμα για καλή επιτυχία στους συμπαίκτες του μέσω social media, φανερώνοντας πως έμεινε εκτός αποστολής.

Στο ιατρικό δελτίο των «κόκκινων διαβόλων», πάντως, δεν βρίσκεται...

Good luck to all my team.

Glory Manchester United!! Mucha suerte chicos. @ManUtd

— Antonio Valencia (@anto_v25) October 6, 2018