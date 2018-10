Γκουαρδιόλα: «Βαριέμαι την άμυνα, δεν καταλαβαίνω τις ομάδες που παίζουν έτσι» (vid)

Ο Καταλανός κόουτς υποστήριξε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί δική του ομάδα να παραταχθεί με αποκλειστικό στόχο την άμυνα σε κάποιο μεγάλο ματς, τονίζοντας πως έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο τη Μάντσεστερ Σίτι που και να το απαιτεί η περίσταση, οι «πολίτες» δεν πρόκειται να κλειστούν στα καρέ τους.

«Δεν θα καταλάβω ποτέ τις ομάδες που προετοιμάζονται για τα μεγάλα ματς δίνοντας βαρύτητα μόνο στην άμυνα. Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ εγώ αυτό.

Βαριέμαι την άμυνα. Η Σίτι δεν είναι έτσι χτισμένη. Θα προσπαθήσω να πείσω τους παίκτες μου να παρουσιάσουν τον πραγματικό εαυτό τους και τις πραγματικές δυνατότητες της ομάδας μας στο ματς με τη Λίβερπουλ. Οφείλεις να έχεις μια ταυτότητα. Εννοείται πως πρέπει να υπερασπιστούμε και την εστία μας, αλλά να μην είναι αμυντική η νοοτροπία μας.

Όταν μια ομάδα είναι καλύτερη από τη δική σου, το αναγνωρίζεις και αποδέχεσαι την ήττα αν καταφέρει να σε νικήσει. Πρέπει πάντα να μαθαίνεις. Το Άνφιλντ είναι ιδιαίτερη έδρα και το ματς θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα το προσεγγίσουμε αλλά και σε πόσο καλή μέρα θα βρεθούμε» ανέφερε ο Πεπ.

