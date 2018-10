Κάραγκερ και Νέβιλ κάνουν σπριντ σε ζωντανή σύνδεση στο γήπεδο έπειτα από πρόκληση τηλεθεατή! (vid)

Έξω από... πρωτόκολλα και από τηλεοπτικά «πρέπει», οι δύο θρύλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου απέδειξαν και πάλι ότι πρόκειται για ένα... τρομερό δίδυμο.

Με τον Κάραγκερ να διαβάζει μήνυμα τηλεθεατή που ρωτούσε ποιος από τους δυο είναι πιο γρήγορος, δεν ήθελαν και πολύ να τρέξουν με τα μικρόφωνα στα χέρια, στον αγωνιστικό χώρο του Amex Stadium πριν από την έναρξη του αγώνα της Μπράιτον με τη Γουέστ Χαμ!

Τι πάει να πει υπάρχει μια στημένη εκπομπή και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την εκμετάλλευση κάθε λεπτού στον τηλεοπτικό αέρα; Δεν τα γνωρίζουν αυτά οι Κάραγκερ και Νέβιλ και καλά κάνουν!

Who would you back in a race between @Carra23 and @GNev2?

The pair are down at @OfficialBHAFC preparing for tonight's match coverage and had a race to find out who's quicker!

Watch tonight's Friday Night Football from 7pm live on Sky Sports PL! pic.twitter.com/xfyrj3wR1D

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 5, 2018