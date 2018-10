Νέβιλ: «Ντροπή τα σενάρια απόλυσης πριν το ματς, χάθηκαν όλες οι αξίες» (vid)

Ο νυν τηλεσχολιαστής στο SkySports, λίγο μετά τη νίκη (1-0) της Μπράιτον επί της Γουέστ Χαμ, το βράδυ της Παρασκευής και με συγκεκριμένο δημοσίευμα να κάνει λόγο για απόφαση των διοικούντων τη Γιουνάιτεντ να μην συνεχίσει τη συνεργασία με τον Πορτογάλο κόουτς, ανέφερε:

«Να σας πω την αλήθεια είμαι εξοργισμένος. Ήμουν εξοργισμένος πριν από τρία – τέσσερα χρόνια όταν απολύθηκε ο Μόγιες και είχε βγει στον Τύπο μια μέρα νωρίτερα.

Ο Φαν Χάαλ είχε απολυθεί το απόγευμα του τελικού Κυπέλλου και το έμαθε από άλλους.

Αν αληθεύει το τελευταίο σενάριο, ο Μουρίνιο θα βρεθεί στο γήπεδο στο ματς με τη Νιούκαστλ ως... μελλοθάνατος.

Είναι απαράδεκτος. Ο Μουρίνιο θα λάβει τη μεγαλύτερη στήριξη που έχει δει ποτέ στη ζωή του στο Ολντ Τράφορντ και θα είμαι εκεί να τον στηρίξω κι εγώ. Είναι ντροπή αν αληθεύει ότι θα απολυθεί και το έμαθε από τον Τύπο μια μέρα νωρίτερα. Που πήγαν οι αξίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Αρκετά πια! Αγαπώ τον σύλλογο, είναι όλη μου η ζωή, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει και δεν είναι ο προπονητής, αλλά κάποιοι πάνω από εκείνον. Οι δημοσιογράφοι δεν δημοσιεύουν τέτοια σοβαρά πράγματα αν όντως δεν έχει βάση το ρεπορτάζ τους».

WATCH: NEVILLE'S FURY @GNev2 gives a furious reaction to reports that Jose Mourinho will be sacked this weekend: https://t.co/xRSQBtbj4u pic.twitter.com/KXcv6p6JoJ

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 5, 2018